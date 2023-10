Mara Venier nomina Simona Ventura e molti si stupiscono | “Storia della tv”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Non solo colleghe, negli annisono state anche grandi amiche e si sono frequentate anche quando la conduttrice di Citofonare Rai Due stava con il figlio del marito. Poi i rapporti si sono raffreddati, tanto che nel 2018 la presentatrice di Domenica In si è rifiutata di rispondere ad una domanda: “Che cosa è successo con la? Amorizia non vi rispondo a questa domanda. Il successo di Domenica In? Devo dire che la Rai è contenta, io anche sono felice. Per me è stata una soddisfazione. Ero stata mandata via in un modo poco elegante quattro anni fa e quando mi hanno proposto il ritorno a Domenica In, anche se mio marito era totalmente contrario, sono stata felice“....