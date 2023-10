Manovra | Misiani Pd | ' debole e inadeguata | è un' ipoteca sul futuro di tutti gli italiani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Quella presentata dal Governo Meloni è una legge di bilancionell'affrontare i problemi del paese, fragile e assolutamente precaria. E' una legge chiaramente elettoralistica, si fa deficit per finanziare il taglio del cuneo fiscale e dell'Irpef ma solo per un anno. E' un'suldigli". Lo ha detto Antonio, deputato e responsabile Economia nella segreteria Pd, ai microfoni di Radio Immagina. "Noi avremmo lavorato diversamente, avremmo fatto revisione della spesa, delle agevolazioni fiscali per fare unapiù ampia, più ambiziosa e più equa. Il governo aveva a disposizione una Ferrari, cioè il Pnrr, ma non lo ha utilizzato: è un vero peccato", ha aggiunto ...