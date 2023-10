Manovra | Cazzola | “Su pensioni 3 | 5 mld sprecati | premiati evasori e chi ha lavorato poco”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L'esperto, no condizioni per intervento strutturale su cuneo fiscale, non si taglia come salame “Risorse, 3,5 miliardi, sprecate per ragioni politiche, in generale; un mistero per quanto riguarda le misure che andranno a sostituire l’ape sociale e opzione donna. Demagogico l’intervento sulleminime in parallelo con gli interventi sul fisco. In ambedue i casi vengonochi hae gli”. Così Giuliano, già senatore del Pdl ed esperto di previdenza e mercato del lavoro, commenta, con Adnkronos/Labitalia, le misure previste dal governo ineconomica sulle. “Verrà pure un giorno -continua- in cui, fuor di retorica, si confronteranno tre insiemi: la struttura dei ...