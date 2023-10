(Di mercoledì 18 ottobre 2023)unda 400per finanziare interventi locali per il 2024 con un provvedimento parallelo o successivo alla. Il governo punta all'approvazione dalla legge di bilancio in ...

Spunta un tesoretto da 400 milioni per finanziare interventi locali per il 2024 con un provvedimento parallelo o successivo alla. Il governo punta all'approvazione dalla legge di bilancio in Parlamento entro il 14 dicembre, senza emendamenti.

Manovra blindata ma spunta il tesoretto da 400 milioni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Ciriani: Manovra blindata Scelta seria e largamente condivisa ilmessaggero.it

Spunta un tesoretto da 400 milioni per finanziare interventi locali per il 2024 con un provvedimento parallelo o successivo alla manovra. Il governo punta all'approvazione dalla legge di bilancio in P ...Il vicepremier Antonio Tajani parla di manovra. “Noi dobbiamo rassicurare i mercati e dobbiamo fare in fretta. C’è un problema che riguarda tutto il paese, ci sono valutazioni delle agenzie di rating, ...