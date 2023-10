Manovra 2024 | Sugar e Plastic Tax ancora nell’agenda del Governo | interviene Sibeg

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CATANIA – «Tax: siamo al sesto rinvio. Un nodo chenon è stato sciolto e che ogni anno, puntualmente, disallinea i nostri piani di sviluppo incombendo come una minaccia sul futuro. Queste tasse ormai da troppo tempo tengono in ostaggio imprenditori e lavoratori, rallentando la programmazione e destando forte preoccupazione». Così Luca Busi, Amministratore delegato diCoca-Cola – azienda siciliana che dal 1960 produce, imbottiglia, sviluppa e distribuisce nell’Isola in esclusiva le bevande di The Coca-Cola Company – alla notizia dell’ennesima proroga a 6 mesi (luglio) delle due tasse che bloccano gli investimenti di una delle più importanti dorsali industriali del Paese. «Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in ...