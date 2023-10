Manovra 2024 | ecco chi pagherà più tasse in assoluto

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nuovo Governo, nuova. Nella nuova legge di bilancio prevista per il, l’obiettivo principale sarà quello di alleggerire la pressione fiscale su redditi medio-bassi (di lavoratori e pensionati) e di aiutare le famiglie. Nel testo che è stato previsto per quanto riguarda la nuova legge, licenziato lo scorso 16 Ottobre, vi sono, però, alcune norme che hanno l’obiettivo di aumentare le entrate per lo Stato. Vi saranno varie norme che riguarderanno l’aumento delle accise sui tabacchi e l’introduzione della global minimum tax per le multinazionali.quali saranno le principali riforme che saranno adottate in. Taglio del cuneo fiscale inIl primo provvedimento adottato insarà quello del taglio del cuneo fiscale. Sarà prevista anche una ...