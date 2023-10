Maltempo | bomba d' acqua a Follonica | sottopassi allagati e due auto sommerse

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)e disagi in tutta la città ma nessun ferito. È il bilancio dellad’che ha colpito nelle prime ore del pomeriggio, provincia di Grosseto. Durante il “violento temporale”, ha fatto sapere il governatore della Toscana Eugenio Giani, “sono caduti oltre 120 mm in poco tempo”. Attimi di paura per il ritrovamento di dueche erano statedall’onda di piena nei, che al momento del recupero si è poi scoperto essere vuote. Per domani, 19 ottobre, resta alta l’allertain varie zone della Toscana (LE PREVISIONI METEO DEL 19 OTTOBRE).

Forte ondata disulla Toscana. La Protezione Civile ha emesso un codice arancione per temporali forti e ... dove nel pomeriggio c'è stata unad'acqua. Numerosi gli interventi dei vigili ...

Maltempo in Toscana, bomba d'acqua su Follonica: allagate strade e chiusi i sottopassi La7

Toscana, maltempo: bomba d’acqua a Follonica, scuole chiuse a Livorno e a Carrara Controradio

Nel pomeriggio del 18 ottobre si è abbattuta su Follonica, in provincia di Grosseto, una bomba d’acqua. Sui social il governatore toscano Eugenio Giani ha scritto: «Interventi in corso del sistema di ...A livello europeo, il meteo potrebbe riservare una sorta di Weather Bomb, in italiano tradotto in maniera un po’ grossolana bomba meteorologica. In realtà, non sono termini… Leggi ...