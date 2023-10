Maltempo | allerta arancione sull' Appennino emiliano

A disporla sono l'Arpae e la Protezione civile regionale che hanno anche disposto un'gialla su tutto il resto dell'Emilia - Romagna per temporali, per vento forte sulle alture e per criticità ...Allerta arancione per criticità idrogeologica, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani sull'Appennino emiliano: interessati i rilievi del Piacentino, del Parmigiano, del Modenese e del Reggiano. ( ...Si annuncia un giovedì all'insegna del maltempo sul Forlivese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per "temporali" e "vento", quest'ultima per il crinale. Il ...