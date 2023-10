Malattie rare | miastenia grave comune e sconosciuta | attesa di anni per una diagnosi 

Roma, 18 ott. - E' una delle patologiemaggiormente diffuse, ma la miastenia grave (o gravis) è ancora poco conosciuta. Passano ...stimati - non fanno riferimento a centri esperti di...

Malattie rare: Telethon assegna altri 4,36 milioni per ricerca Il Sole 24 ORE

Fondazione Telethon assegna nuovi fondi (4,3 milioni) per la ricerca di eccellenza sulle malattie genetiche... Corriere della Sera

Ansia e frustrazione per l’80% dei pazienti, difficoltà anche per accesso ai trattamenti ...Il piccolo Timofi è affetto da una rara patologia che non lascia scampo. Quella di Bologna è una terapia sperimentale, il piccolo è arrivato in Italia grazie alla macchina della solidarietà ...