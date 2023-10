Malattie rare | miastenia grave comune e sconosciuta | attesa di anni per una diagnosi 

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - E' una delle patologiemaggiormente diffuse, ma la(o gravis) è ancora poco conosciuta. Passano infatti diversitra l'insorgenza dei sintomi e la diagnosi. Questo causa notevole ansia e frustrazione in 8 pazienti su 10. E anche dopo che la malattia è stata inquadrata, la difficoltà di accesso a cure specialistiche influenza negativamente il vissuto dei pazienti. La gestione della, infatti, richiede un approccio multidisciplinare in centri ad elevata specializzazione, ma in Italia circa 13mila pazienti - dei 15mila stimati - non fanno riferimento a centri esperti dineuromuscolari. E' il quadro descritto dagli esperti presenti oggi a Milano in un incontro con la stampa promosso da ...