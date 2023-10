Malattie rare | Mantegazza Besta | “Contro miastenia grave farmaci di precisione”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’esperto: "Nuove terapie bloccano gli autoanticorpi, ma importante diagnosi precoce" “Dal 2015 sono iniziate delle sperimentazioni che stanno prospetticamente sovvertendo il paradigma dei trattamenti finora utilizzati. Stiamo andando verso un concetto di medicina di. Attraversoaltamente innovativi infatti si può andare a bloccare l’attività degli autoanticorpi che inducono la”. Lo ha detto Renato, direttore della struttura complessa di Neuroimmunologia eneuromuscolari dell’Irccs Istituto neurologico Carlodi Milano, a margine della conferenza stampa organizzata oggi da Argenx a Milano con l’intento di diffondere la conoscenza e l’informazioni sulla rara malattia autoimmune. “Diagnosticare in fretta la ...

Roma, 18 ott. - "Leautoimmuni severefino ad oggi non hanno avuto delle innovazioni terapeutiche significative. Investire nella ricerca significa quindi poter avere a disposizione dei trattamenti mirati, ...

Sicilia a lavoro per welfare e sanità a supporto di malattie rare e fragilità Quotidiano Sanità

(Adnkronos) – Una coppia di sposi in viaggio di nozze in Uganda è stata uccisa con la loro guida in un attacco di un gruppo terrorista islamico nel parco nazionale Elizabeth Queen. A darne notizia è ...Lo ha detto Renato Mantegazza, direttore della struttura complessa di Neuroimmunologia e Malattie neuromuscolari dell’Irccs Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, a margine della conferenza ...