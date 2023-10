Malattie rare | Liguori UniBo | “Nuovi farmaci rivoluzionano terapia miastenia grave”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Grazie all’avvento dei, in questo momento abbiamo la possibilità di stravolgere completamente il paradigma terapeutico dei pazienti con, portando anche all’utilizzo, già in fase precoce, di questied evitando ai pazienti gli effetti collaterali” pesanti, “altrimenti presenti, con l’utilizzo dei comunifinora utilizzati”. Così Rocco, professore ordinario di neurologia all’università di Bologna e direttore dell’Uoc Clinica neurologica, Irccs Istituto delle Scienze neurologiche di Bologna, a margine della conferenza stampa ‘Conoscere e comunicare la’, pormossa da Argenx a Milano per diffondere conoscenza e informazioni riguardo la ...