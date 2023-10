Maignan | il video in cui dona il suo guanto ad un bambino commuove il web

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un gesto meraviglioso che fa tornare la voglia di seguire ed amare il calcio. Lo ha fatto Mikeal termine di Francia-Scozia: il portiere del Milan e della Nazionale transalpina si è diretto verso la curva dove erano presenti i tifosi francesi e ha regalato ad ununo dei suoi guanti. Il giovanissimo tifoso, come si può vedere dal, non ha retto all’emozione e ha pianto per il bellissimo regalo. Un piccolo gesto a prima vista, ma dal valore immenso, soprattutto per chi è più piccolo e segue quindi con ancora più ammirazione i calciatori in campo, considerati alla stregua di eroi. Mikeha dimostrato ancora una volta il suo cuore d’oro: lo aveva già fatto mesi fa con i giovanissimi del vivaio rossonero. Anche quella volta protagonisti furono i suoini: l’estremo difensore ...