Mafia Foggia | ergastolo per Giovanni Caterino | era il basista della strage di S Marco in Lamis

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)era ildi Sanin. La Cassazione ha messo la parola fine sul processo al 43enne, accusato di aver contribuito al quadruplice omicidio del 9 agosto 2017 in provincia dinel quale vennero uccisi il boss Mario Luciano Romito, figura di primo pianogarganica, il cognato Matteo De Palma e i contadini, testimoni involontari, Luigi e Aurelio Luciani. I giudiciSuprema corte hanno respinto il ricorso die quindi la sentenza diemessa dalla Corte d’appello di Bari è diventata definitiva. Ilvenne arrestato il 16 ottobre 2018 e si è sempre professato innocente. ...

FOGGIA - Inizierà il 17 novembre davanti ai tre giudici della terza sezione della corte d'appello il processo di secondo grado "Decimabis" contro la mafia del pizzo: sono 23 gli imputati che hanno app