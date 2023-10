Mafia | a 15 anni a capo di una banda di estorsori VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) AGI - Operazione "Dazio". Fermato un branco di giovani che spadroneggiava all'interno di una discoteca catanese. Sette i destinatari di misura cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il gruppo era guidato da un 15enne, stretto congiunto di uno dei responsabili del gruppo mafioso Nizza, articolazione della famiglia di Cosa nostra etnea Santapaola-Ercolano. Cinque le misure cautelari in carcere, una per gli arresti domiciliari e per il minorenne la custodia in un istituto penitenziario minorile. In azione i carabinieri del Comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dai gip del Tribunale Ordinario e per i Minorenni delluogo etneo, a carico di 7 indagati, tra cui un adolescente, accusati a vario titolo di estorsione, lesioni personali commesse in più persone ...