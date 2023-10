M.O. - per un italiano su tre Hamas principale responsabile nuova guerra

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da pochi giorni si è riacceso il conflitto tra Israele e Palestina a seguito di un attacco da parte disul territorio israeliano.Un conflitto molto violento con bombardamenti a tappetto da entrambe le parti. Secondo un sondaggio di Euromedia Reseaech, per l’opinione di circa 1su 3, ildellain Israele e del riaccendersi del conflitto è il gruppo paramilitareche, con il suo attacco, ha scatenato la reazione di Israele. Secondo il 70,9% degli italiani, in questo contesto, Israele ha il diritto di reagire a questo attacco, anche se la maggioranza preferirebbe una controffensiva nel rispetto dei diritti umani. Una reazione condivisa in maniera ancora più forte tra gli elettori di Fratelli d’Italia e dell’intero ...

Dopo quanto è avvenuto in Palestina ci saranno ancora accordi fra Israele e Paesi arabi In particolare l'Arabia Saudita Molti commentatori dicono risolutamente di no, altri dicono che sono sospesi m ...