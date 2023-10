M O | Ap | Abu Mazen cancella l' incontro con Biden

... in questo la strategia è chiara: non siamo noi a voler rovesciare il regime come è successo a Gaza nel 2007, un golpe fondamentalista controè la gente. Non c'è un solo fronte, c'è il ...

“Hamas non rappresenta i palestinesi”, Abu Mazen rompe il lungo silenzio la Repubblica

Ramallah, 18 ott. (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen ha cancellato il suo incontro, previsto per domani, con il presidente americano Joe Biden, dopo l'attacco a un ospedale della Strisci ...Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha chiamato il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen per porgere le sue condoglianze a seguito dell'attacco all'ospedale di Gaza. Lo riferisc ...