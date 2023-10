L’Ucraina riceve gli Atacms statunitensi Effetti a sorpresa dell’invio segreto

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Negli ultimi mesi, l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden aveva più volte declinato la richiesta di Kyiv di rifornire le proprie forze armate con gli Army Tactical Missile Systems (). La motivazione dietro il rifiuto dell’amministrazione Biden era stata resa palese dai suoi esponenti: Washington temeva di rimanere a corto di questi sistemi (e in particolare delle munizioni da essi impiegati). Ma di recente la leadership statunitense ha cambiato idea, fornendo a Kyiv i sistemi d’arma tanto bramati (anche se in una versione a raggio ridotto). Senza però comunicare l’avvenuto invio. A darne la notizia è stato però il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram: “Grazie a tutti coloro che lottano e lavorano per! Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando! E oggi sono particolarmente grato agli Stati Uniti. I ...