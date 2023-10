Luca Salatino | pentito per aver abbandonato il Grande Fratello? Arriva tutta la verità

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)si è lasciato andare ad una lunga confessione che parte dall’addio al: lo chef si èla. Prima a Uomini e Donne e poi alsi è fatto conoscere dal pubblico italiano con la sua massima trasparenza e sincerità. Di recente tramite il suo profilo Instagram ha voluto confidare un lungo messaggio che parte dalla decisione di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Come è cambiata la vita didopo il GF – Fonte foto IG: @– CheNews.itEra il dicembre del 2022 edecise di dire addio al ...

... l'addio non è pacifico come sembra Nello studio di Uomini e Donne , dopo un percorso altalenante che l'ha portata per lungo tempo ad essere divisa tra Samuele Carniani e, la tronista ...

Luca Salatino, la ricetta del suo spaghettone nduja e burrata è ... iFood

Gf Vip 7, Luca Salatino dopo il reality: “Sogni di vita infranti e progetti falliti” Isa e Chia

L'ex tronista di Uomini e Donne, Roberta Giusti, lancia una pesante frecciatina all'ex fidanzato Samuele Carniani.È realmente finita la storia d'amore tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani, ex volti di Uomini e Donne A rispondere a questa domanda è stata ...