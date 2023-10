Lotta al Cyberbullismo | stanziati oltre 360mila euro dalla Regione Toscana

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Laha stanziato 366.180destinati a favore di 62 Comuni di tutte le province dellaper finanziare i progetti che hanno presentato per combattere il. “Si tratta – spiega il presidente Eugenio Giani – di uno stanziamento importante, attraverso il quale diamo il via alla realizzazione di una serie di progetti mirati a prevenire uno dei fenomeni più odiosi e pericolosi del quale purtroppo cadono troppo spesso vittime i giovani. Grazie a programmi presentati dalle amministrazioni comunali, che hanno ideato interventi di grande qualità e che ringrazio per l’impegno che hanno messo per organizzare piani mirati, sarà possibile educare ad un uso più consapevole e soprattutto responsabile dei mezzi elettronici di cui tutti facciamo largo uso, ma che si prestano ad ...