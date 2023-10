Lorella Cuccarini fa richiesta inaspettata ad Amici e scoppia polemica

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La prossima puntata didi Maria De Filippi andrà in onda domenica 22 ottobre e per l'occasione la professoressa di cantoha voluto fare unaalla produzione: far esibire tutti i cantanti nella prossima gara cover senza autotune. Nel dettaglio, una volta convocati tutti i cantanti in gradinata, Maria De Filippi ha letto loro la proposta della: "Vorrei fare una proposta ai prof di canto, proprio perchéè una scuola in cui i ragazzi si devono mettere in discussione durante tutto il percorso. Chiedo di fargli esibire tutti nella gara cover senza l'ausilio dell'autotune" Aggiungendo che per i ragazzi sarebbe un modo per affrontare eventuali limiti, qualora vi fossero e premettendo di non essere contraria in assoluto all'autotune ma in una ...