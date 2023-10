Look uomo | ecco quali sono le acconciature di tendenza per questo autunno

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) I trend e ledeldel prossimo anno vi lasceranno senza parole:le tendenze del 2024. Nei mesi conclusivi del 2023 e nei primi mesi del nuovo anno vedremo degli stili e dei tagli di capelli completamente nuovi, pensati per esaltare la bellezza al maschile.i taglidiper(grantennistoscana.it)Ilsta per dire addio alle solite pettinature e per uscire dagli schemi che hanno contraddistinto l’hairstyle maschile fino ad oggi. Scopriamosaranno le tendenze in voga nel prossimo futuro e come ameremo portare i capelli, per sfoggiare uno stile unico ...