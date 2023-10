L’Olimpia Milano vola a Madrid per cercare l’impresa in Eurolega nella tana dei campioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo la brillante vittoria casalinga contro i viced’Europa,va a far visita a chi ha alzato l’scorsa stagione. La squadra di Messina sarà di scena in quel di, andando ad affrontare un Real finora perfetto e ancora imbattuto in testa alla classifica con tre vittorie in altrettante partite giocate. Servirà dunque una grande prestazione ad unache si è finalmente sbloccata con l’Olympiacos, con la speranza di poter replicare la prestazione di 48 ore prima. Una partita quella contro i greci che ha visto nuovamente protagonista Nikola Mirotic. Sarà sicuramente una partita speciale per l’ala di origine montenegrina, che ha vissuto anni importanti con la maglia del Barcellona, acerrimo rivale del Real ...