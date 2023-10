Lo sciopero dei mezzi? È per la guerra

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) No allae alle spese militari. Blocco dei rincari dei beni di prima necessità, bollette, affitti, mutui

Come procede il braccio di ferro tra AMPTP, l'associazioneproduttori americani , e la SAG - Aftra, il sindacato di attori e attrici , inda mesi Stando a Variety, piuttosto male: la situazione sarebbe in stallo , dopo che una proposta dell' ...

Sciopero generale 20 ottobre: treni, mezzi pubblici e scuola a rischio stop Sky Tg24

Sciopero nazionale mezzi pubblici venerdì 20 ottobre, si fermano anche treni e aerei: tutti i voli garantiti Virgilio Notizie

Con l'obiettivo di preservare gli interessi dell’azienda nel contesto delle negoziazioni sindacali con la UAW, Stellantis ha deciso di annullare la propria partecipazione al CES 2024 ...Spieghiamo il motivo per cui attrici e attori rappresentati dal sindacato SAG-Aftra non riescono a mettersi d'accordo con l'associazione dei produttori AMPTP: la distanza si misura in 480 milioni di d ...