Livello critico Sottocorona avverte | tre ondate di maletempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Tre" che portano abbondanti piogge e fenomeni intensi. Le previsioni meteo di Paolo, l'esperto di La7, sono da autunno pieno. "Non si scherza molto col tempo in questi giorni",il meteorologo nel corso di Omnibus mercoledì 18 ottobre. Per la giornata di oggi è prevista qualche pioggia soprattutto al nord e in parte del centro e fenomeni più intensi fra l'alta Toscana e la Liguria, parte della Lombardia e dell'Emilia. Per il resto d'Italia giornata grigia e poco altro. Ma "questo è l'embrione di un primo cambiamento", spiega, giovedì 19 ottobre arrivano fenomeni intensi a insistere sempre sulla stessa zona, in particolare su alta Toscana e Liguria, ma anche fra Lombardia, Veneto e Trentino. "C'è un peggioramento netto e marcato del tempo", spiega ...