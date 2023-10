LIVE Vorskla-Roma 1-1 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | pareggio di Kozlova!

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Punizione di Kalinina che dalla distanza manda alto. 50? Gol di Kozlova, azione perfetta che porta alla rete della squadra ucraina per il1-1. 48? Dentro Ciccotti, fuori Kumagai nella. 46? Inizia il secondo tempo! 15.18che domina la partita, primo tempo che termina meritatamente in vantaggio per le giallorosse con la rete di Viens. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo0-1. 43? Non ci sarà recupero. 41? Azione pericolosa del, Di Guglielmo salva tutto. 39? Di Guglielmo con la sua velocità sta mettendo in difficoltà la squadra ucraina. 37?che ricomincia a giocare. 35? Prova a ...

ROMA - La Roma di Alessandro Spugna scende in campo contro le ucraine delPoltava nella gara di ritorno (3 - 0 per le giallorosse l'andata) del round di qualificazione ai gironi della Women's Champions League . Tecnicamente per la Roma sarà una trasferta, nonostante ...

Le ragazze di Spugna affrontano le ucraine dopo il 3-0 della gara d'andata per strappare il pass per i gironi di Women's Champions League.Scopri dove vedere in diretta la partita Vorskla Poltava-Roma femminile, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...