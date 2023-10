LIVE Vorskla-Roma 0-1 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Viens sblocca la partita!

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Di Guglielmo con la sua velocità sta mettendo in difficoltà la squadra ucraina. 37?che ricomincia a giocare. 35? Prova a gettarsi in avanti il. 33? Vantaggio meritato della squadra giallorossa. 31? Gooooooooooooooooooooool,, con il piatto trova il primo palo,0-1. 29? Ancora sullo 0-0 dopo la prima parte del primo tempo. 27?viene in posizione più da trequartista. 25? Difensori che salgono a centrocampo della, massimo sforzo. 23? Continua a spingere la. 21? Sinistro di Tomaselli, respinge Samson. 19? Molto attiva Podolska, intercetta tutta le linee di passaggio. 17? Ancora pericolosa Feiersinger, ma difende bene la squadra ...

ROMA - La Roma di Alessandro Spugna scende in campo contro le ucraine delPoltava nella gara di ritorno (3 - 0 per le giallorosse l'andata) del round di qualificazione ai gironi della Women's Champions League . Tecnicamente per la Roma sarà una trasferta, nonostante ...

Le ragazze di Spugna affrontano le ucraine dopo il 3-0 della gara d'andata per strappare il pass per i gironi di Women's Champions League.Oggi, mercoledì 18 ottobre (ore 14.30), andrà in scena il ritorno del secondo turno della Champions League di calcio femminile tra il Vorskla e la Roma. La partita si terrà, come una settimana fa, sul ...