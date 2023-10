LIVE Vorskla-Roma 0-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Tomaselli con il sinistro | respinge Samson!

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Continua a spingere la. 21?diSamson. 19? Molto attiva Podolska, intercetta tutta le linee di passaggio. 17? Ancora pericolosa Feiersinger, ma difende bene la squadra ucraina. 15? Di Guglielmo salva su un filtrante in contropiede. 13?che prova a chiudere ildentro l’area di rigore. 11? Lagioca forte del risultato del match d’andata. 9? Campo in perfette condizioni, ritmi ancora molto lenti. 7? Possesso palla continuo per la. 5? Spinge laalla ricerca del gol del vantaggio. 3? Feiersinger con il destro impegna Samson. 1? Inizia la partita! 14.25 Giocatrici in campo, tutto pronto. 14.20 Tra ...

ROMA - La Roma di Alessandro Spugna scende in campo contro le ucraine delPoltava nella gara di ritorno (3 - 0 per le giallorosse l'andata) del round di qualificazione ai gironi della Women's Champions League . Tecnicamente per la Roma sarà una trasferta, nonostante ...

