LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino | Eurolega basket in DIRETTA | in Emilia arrivano Spagnolo e Procida

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per la terza giornata di andata della regular season di2023-2024. Ladi coach Luca Banchi ospita al “PalaDozza” l’di Matteoe Gabrieleandando a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa dopo il successo sul campo del ...