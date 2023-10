LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 53-42 | Eurolega basket in DIRETTA | accorciano i tedeschi nel terzo quarto

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-44 Brown riporta l’sotto la doppia cifra di svantaggio. Time out Banchi. 53-42 Tripla di Olinde sulla sirena dei 24. 53-39 Persa dell’con Shengelia che conduce il contropiede e si appoggia al vetro. 51-36 Shengelia risponde dall’altra parte, 7’20” sul cronometro del. 49-36 Piazzato di Olinde. 49-34 Due liberi di Shengelia. 47-34 Tripla di Thiemann. 47-31 Penetrazione di Brown. 47-29 3/3 Belinelli. Fallo di Delow che manda in lunetta Belinelli con tre liberi. 44-29 Tripla di Delow. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 21.17 Primi venti minuti dominati dalla squadra di Luca Banchi che va al riposo sul +18 al “PalaDozza”, a tra poco per il racconto del secondo tempo di...

BOLOGNA - Al PalaDozza di Bologna va in scena la terza sfida dell'Eurolega. LaBologna affronta l'Alba Berlino . Nelle prime due giornate il quintetto emiliano ha trovato una sconfitta all'esordio contro lo Zalgiris Kaunas, e un successo contro il Monaco . L'Alba Berlino ...

Per la terza giornata di regular season di EuroLeague, a Bologna arrivano i tedeschi dell'ALBA Berlino ancora a secco di vittorie, sconfitti 86-91 dal Baskonia nell'ultimo turno. Per la ...Per la Virtus Bologna un avversario abbordabile per due punti imperdibili specialmente dopo l'inizio di campionato sfavillante (prima con record 3-0), mentre i tedeschi sono settimi in BBL con il ...