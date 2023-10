LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 15-6 | Eurolega basket in DIRETTA | meglio le V Nere in avvio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-8 Contropiede orchestrato e chiuso da Brown. 15-6 CORDINIER DA TRE! +9. 12-6 Gran lavoro di Thiemann nel pitturato. 12-4 Due liberi di Shengelia, 6’10” da giocare, 2-3 i falli. 10-4 il francese fa 1/2. Viaggio in lunetta per Cordinier. 9-4 Liberi di Brown. 9-2 TRIPLA di Marco Belinelli. 6-2 Piazzato di Belinelli, 8’13” sul cronometro del primo quarto. 4-2 Thomas muove il punteggio dell’. 4-0 Dunston giganteggia sotto canestro. 2-0 Belinelli sblocca lo score della serata. SI PARTE! 20.25 I QUINTETTI,: Cordinier, Belinelli, Hackett, Shengelia, Dunston;: Brown, Thomas, Samar, Olinde, Thiemann. 20.20 Qualche immagine dai social della...