LIVE Sonego-Kotov | ATP Stoccolma 2023 in DIRETTA | match complicato contro l’emergente russo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABen ritrovati amici di OA Sport per questo appuntamento di tennis, in particolare con ladell’indi ottavi di finale dell’Atp 250 ditra Lorenzoe Pavel. Grande occasione per mettere punti a referto per l’azzurro e iniziare lanciato questo finale di stagione importantissimo.infatti giocherà il 500 di Vienna o Basilea (è iscritto a entrambi) la prossima settimana, il 1000 di Bercy e poi sarà a Malaga per l’attesissima Final-8 di Coppa Davis ai “servigi” di Filippo Volandri. A proposito di Nazionale, in caso di vittoria quest’oggi si prospetterebbe undi quarti di finaleEmil Ruusuvuori o, udite ...