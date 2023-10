LIVE Sonego-Kotov 4-6 | 3-4 | ATP Stoccolma 2023 in DIRETTA | resta in vita l’azzurro | russo a due game dai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prima vincente e come on del. 15-30 Sfonda alla finesi era difeso alla grande sugli angoli trovati da Lorenzo ma ha messo largo un rovescio dal centro. 15-15 Gran contropiede questa volta col dritto e facile chiusura! Forza. 15-0 Risposta sulla riga ma spreca ancora tutto non tirando, e mettendo lungo il dritto successivo. 4-3 Si salva in questo gioco, tirando fuori il carattere che di certo non gli manca. Ora c’è però da operare il primo break di giornata. 40-30 Servizio e smash a rimbalzo! 30-30 Regala con la risposta di dritto. 15-30 Servizio e dritto! 0-30 Lungolinea di rovescio in rete del. 0-15 Risposta incisiva del ...