LIVE Sonego-Kotov 4-6 | 0-0 | ATP Stoccolma 2023 in DIRETTA | break in apertura ‘fatale’ | azzurro costretto a inseguire

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Servizio e benedizione. 30-15 Dritto largo di. 30-0 Prima vincente! 15-0 Tracciante di dritto lungolinea e chiusura con lo smash! Serve un altroadesso. L’serve per primo nel secondo.6-4. Regalo di rovescio in palleggio. Tanti, troppi errori nel primo set per l’. 40-15 Lungo il dritto di. 40-0 Un’altra. 30-0 Prima vincente. 15-0 Manovra bene da fondomolto remissivo. 5-4 Prima a uscire. 40-15 Prima vincente. 30-15 Errore di rovescio di. 15-15 Risposta vincente di rovescio. 15-0 Seconda al corpo, sbaglia la risposta di rovescio il russo. 5-3 Tutto facile anche qui per ...