Liv Ullmann ospite speciale al Festival dei Popoli 2023

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Liv Ullman interverrà aldeidi Firenze il 6 novembre per presentare il documentario a lei dedicato, Liv: A Road Less Travelled. Liv Ullman sarà a Firenze per presentare il film a lei dedicato, Liv: A Road Less Travelled di Dheeraj Akolkar, in prima nazionale alla 64° edizione deldeilunedì 6 novembre alle ore 21 al Cinema La Compagnia. Nata in Norvegia, ha esordito in giovanissima età a teatro per poi passare al cinema grazie all'incontro folgorante con Ingmar Bergman: da Persona (1966) a Sinfonia d'autunno (1978), passando per capolavori come Sussurri e grida (1972) e Scene da un matrimonio (1973), Livha incarnato come nessun'altra la passione morale e il tormento umano delle protagoniste dei film …