Lite Mulè-Di Battista “Dovresti avere le palle di chiedere scusa agli israeliani” “Non sei un politico | sei un servo e basta” Su La7

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Scontro incandescente a Dimartedì (La7) tra Alessandro Die il deputato di Forza Italia Giorgiosul bombardamento israeliano dell’ospedale di Gaza. L’ex parlamentare del M5s torna sul refrain sventolato dal dibattito pubblico italiano sul ‘sacrosanto diritto di Israele a difendersi’: “Cosa c’entra con la legittima difesa bombardare un ospedale, colpire un convoglio di profughi costretti al tremendo ordine israeliano di lasciare il nord della striscia di Gaza – continua – bombardare le strutture dell’Onu, intimare a più di un milione di disgraziati, poveri in maniera sconvolgente, malati, bambini, anziani di andare verso il Sud di Gaza nel giro di 24 ore? Cosa c’entra tutto questo con la legittima difesa? Dov’è finito il mondo?”. E aggiunge: “A me scandalizza la pavidità della maggior parte dei politici italiani che, pur di non schierarsi ...