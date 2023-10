L'Italia si qualifica all'Europeo se... tutte le combinazioni

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo la sconfitta per 3 - 1 sul campo dell'Inghilterra, lazione a Euro 2024 resta comunque nelle mani dell': gli ultimi due impegni (il 17 e il 20 novembre) sono in casa contro la ...

Dopo la sconfitta per 3 - 1 sul campo dell'Inghilterra, la qualificazione a Euro 2024 resta comunque nelle mani dell': gli ultimi due impegni (il 17 e il 20 novembre) sono in casa contro la Macedonia del Nord e in trasferta contro l'Ucraina (a Leverkusen). Ecco con quali combinazioni gli Azzurri otterrebbero ...

Euro 2024, l'Italia si qualifica se: tutte le combinazioni Corriere dello Sport

L’Italia si qualifica se… Cosa serve agli azzurri per andare agli Europei la Repubblica

Si decide ai calci di rigore la gara di Coppa Italia di Serie D tra San Marzano e Paganese. Al Comunale di Palma Campania le due formazioni danno vita a un match spettacolare, soprattutto nella prima.L’Imperia si è qualificata alle semifinali della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra nerazzurra ha pareggiato 3-3 a Busalla nel ritorno dei quarti di finale, dopo il successo p ...