L' Italia ripristina i controlli alla frontiera con la Slovenia per il rischio terrorismo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Dal 21 ottobre e per ...

La7.it - Dal 21 ottobre e per almeno dieci giorni - prorogabili - la frontiera trae Slovenia sarà chiusa . Vengono ripristinati i controlli per chi entra nel nostro paese. È una temporanea e ...

L'Italia ripristina i controlli alla frontiera con la Slovenia per il rischio ... TGLA7

Allarme terrorismo, l'Italia ripristina i controlli alla frontiera con la ... Corriere della Calabria

L'Italia sospende il trattato di Schengen con altri 8 Paesi per controllare le frontiere di fronte alla minaccia terrorista ...A Cosenza è stato espulso un 28enne gambiano, Ousmam Sillah, sbarcato in Italia nel 2016. Dalle indagini è emerso che il migrante aveva frequentato un campo dell'Isis in Libia ed era stato condannato ...