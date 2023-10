L’Italia del fotovoltaico | Lombardia al primo posto | ma la Puglia produce più energia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)punta sempre più sull’solare. Secondo gli ultimi dati raccolti, sono 1.328.633 gli impianti fotovoltaici distribuiti su tutto il territorio (di cui il 55% al Nord, il 28% al Sud e il 17% al Centro), numeri che posizionano il Belpaese al quintoin Europa per diffusione del. È questo il quadro delineato da VIVI, che ha realizzato l’infografica “Le regioni più ‘solari’ d’Italia” per analizzare il mercato delin Italia. Dai numeri emersi da questo studio, la leader indiscussa risulta essere lacon 199.637 impianti, seguita dal Veneto (179.089) e l’Emilia-Romagna (126.703). A chiudere la top 5, Piemonte (86.015) e Lazio (81.067). Prendendo in considerazione la potenza installata, la ...