Lino Banfi figli | perché Rosanna Banfi e il fratello Walter Zagaria hanno il cognome diverso?

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)sono idel più noto, madue cognomi diversi? In questo articolo vi sveliamo il mistero che c’è dietro questa storia!è celebre attore, molto amato dagli italiani e conosciuto per aver interpretato Nonno Libero nella fiction Un medico in famiglia. Uomo molto sensibile,...

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco: da Lorenzo Tano afino a Simona Venuta e Wanda Nara . A tal proposito, la conduttrice ha rivelato: La Carlucci ha ...Dall’alto dei suoi 87 anni, Lino Banfi è il concorrente più anziano della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda da sabato prossimo su Rai1. Tuttavia, il celebre attore non ci sta a ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...