Lino Banfi carico per Ballando con le Stelle | «Tutti pensano ‘arriva il solito vecchio che non balla’ No | io li voglio fottere tutti»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Alessandra Tripoli e(da RaiPlay) Dall’alto dei suoi 87 anni,è il concorrente più anziano della diciottesima edizione dicon le, in onda da sabato prossimo su Rai1. Tuttavia, il celebre attore non ci sta a farsi definire dalla giuria come ilche non balla” e, in una clip diSegreto, ha chiarito il modo in cui intende evitare la ’scontata’ critica. “Mi sono fatto fare una poltrona a mo’ di trolley, che la tiro in scena col manico. E lei mi dice: ‘Perché questa cosa? Per che cos’è?’“ ha confidatoa Samuel Peron, Anastasia Kuzmina e al concorrente Teo Mammucari spronato dalla sua ‘insegnante’ Alessandra Tripoli. Un accessorio di scena che ...