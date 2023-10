Linda Fiorucci della Ginnastica Petrarca è campionessa toscana di ritmica

Leggi su lortica

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Giulia Aritti, Caterina Falomi ehanno centrato il pass per la Zona Tecnica interregionaledi. La giovane atleta petrarchina, nata nel 2013, è scesa in pedana a Terranuova Bracciolini nella seconda tappa del Campionato Regionale Allieve Gold dove ha gareggiato nella categoria Allieve seconda Fascia in un programma completo di esercizi tra corpo libero, fune e cerchio. I punteggi delle tre singole esibizioni sono valsi il terzo posto di giornata, ma la classifica generale del campionato frutto dei risultati di tutte le prove ha vistoassestarsi al primo posto e meritare così la grande gioia ...