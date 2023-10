“Liberi Tutti!” | Bianca Guaccero | “La più grande sfida? Non andare in confusione”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tailleur bianco, coda altissima, make up glaciale: cosìlascia senza fiato durante la conferenza stampa di presentazione della trasmissione, il primo show televisivo ispirato al mondo delle Escape Room, in onda da lunedì 23 ottobre, in prima serata su Rai 2, per sei appuntamenti.ritorna in Rai e incanta tutti Al’onore di condurre, un vero e proprio show televisivo sperimentale. Ma non è sola, perché al suo fianco ha Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia. Di certo, però, è lei la regina incontrastata della trasmissione e lo ha già dimostrato prima ancora che vada in onda, visto che ha letteralmente catalizzato l’attenzione dei media (noi ...