Lewis Hamilton ha indossato un altro incredibile orologio

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Cosa si può dire di Sirche non sia già stato detto o che non sia ancora stato scritto? La superstar britannica è il pilota di Formula 1 di maggior successo nella storia, e questo è solo l'inizio di una lunga lista di riconoscimenti. È anche un impegnato attivista sociale, designer, ristoratore, musicista, doppiatore e proprietario di una squadra di NFL. Quello che forse non sapete è cheè anche un grande appassionato di orologi. F1 Grand Prix of Qatar - Previews Clive Mason - Formula 1/Getty Images È così serio da essere ambassador del marchio IWC. Con base a Schaffhausen e una lunga storia di orologi pensati per piloti, uomini d'affari e, antimagnetici per ingegneri, IWC è il partner perfetto per un atleta determinato e perfezionista come. Il pilota 38enne non ...