L’Europa è minacciata da una nuova ondata di terrorismo? L’analisi di Bertolotti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Gli attacchi terroristici di Arras e Bruxelles, come abbiamo avuto modo di riferire nel 4° rapporto sul radicalismo e il Contrasto al#ReaCT2023, ci confermano che ilattuale è una minaccia latente pronta a rispondere all’appello dell’ideologia jihadista dei gruppi radicali permanentemente in guerra con l’Occidente e i suoi valori. Ed è una minaccia collegata ai conflitti nel Medio Oriente, in Africa e alla violenza dell’islam radicale, così come alla ricerca di identità associata all’opposizione culturale di una componente non marginale degli immigrati maghrebini di seconda e terza generazione in Europa. E parliamo di una galassia jihadista frammentata e caratterizzata da diverse ideologie e approcci pratici, tanto da indurre una riflessione sul concetto dicontemporaneo che si impone come fenomeno ...