L' euro digitale prende forma | via alla fase operativa | cosa cambia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo un'accuratadi studio, è al via laper l'introduzione dell'. Se tutto andrà come pianificato, tra pochi anni avremo i conti in banca direttamente presso la Bce e potremo finalmente pagare con monetacon l'utilizzo degli smartphone andando a rimpiazzare banconote e monete. Un'altra novità riguarda l'“all'ingrosso” che verrà utilizzato per i grandi pagamenti internazionali. A spingere su questo frangente sono stati i governi che, per motivi geopolitici, hanno bisogno di una grande moneta di riserva globale. Per quale motivo la Bce ha attivato ladell'? La ragione sarebbe anche quella di ...