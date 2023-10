L’elefante schiaccia la turista con tutto il suo peso | “Le mie ossa si sono rotte | tutte insieme | le clavicole | le costole | il bacino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Gemma Jones ha raccontato al Guardian la sua esperienza, avvenuta più di 20 anni fa. Ricordo che è però rimasto vivamente impresso nella sua memoria. La ragazza si trovava in Thailandia quando, assieme a due amiche, decise di provare un’esperienza che forse non avrebbe mai più potuto sperimentare. Nei pressi della città di Chiang Mai, la 24enne (all’epoca dei fatti) vide cinque elefanti avvicinarsi. A condurre gli animali c’erano alcuni mahout, ovvero le guide del posto, più specificamente i “conduttori di elefanti”. Le compagne decisero quindi di salirci sopra, nonostante la mancanza di supporto di sicurezza, se non un’asse di legno, dove la giovane protagonista mise i piedi, facendosi forza con l’aiuto di una corda per salire sull’animale. Da qui, l’inizio del dramma. Cominciato il giro, la giovane notò subito dei comportamenti irrequieti da parte del mammifero che, dopo circa 10 ...