Legge di bilancio 2024 in deficit | quanto incide il Superbonus 

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In questi mesi prima della definizione della manovra si è discusso molto degli effetti sulla finanza pubblica del Superbonus. Questo è sicuramente stato uno strumento mal congegnato che ha generato un eccesso di domanda e soprattutto ha beneficiato ceti medio-alti della società, dando luogo a una spesa molto più elevata del previsto. Il Superbonus ha generato un ammontare di debito superiore a circa 100 miliardi, di cui rimangono da pagare 80 miliardi in tranche da 20 miliardi all’anno fino al 2027. In settembre si è registrato un incremento dei crediti per gli anni che vanno dal 2023 al 2026, pari a circa un punto di pil (circa 20 miliardi). La causa sono state le troppe eccezioni concesse al blocco della cessione del credito e sconto in fattura. Questa situazione, in prospettiva, con le nuove regole del Patto di Stabilità, dove la definizione di un percorso credibile di convergenza ...