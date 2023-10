Lega | Salvini | «Calcio italiano? Necessario un radicale cambiamento a partire dalle dimissioni di Gravina»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Matteo, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto con una nota ufficiale ledel presidente della FIGC, GabrieleMatteo, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto con una nota ufficiale ledel presidente della FIGC, Gabriele. NOTA – Alla luce di quanto è accaduto e sta emergendo neltra scommesse, doping, fallimenti sportivi, problemi infrastrutturali e televisivi, crisi economiche: cosa deve accadere ancora per rivoluzionare la guida del movimento? È sempre più, per rispetto di milioni di appassionati e in particolare dei più giovani, un...