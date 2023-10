Lega ripropone ddl formazione studenti contro attentati a scuola

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Visto l'innalzamento del livello di allerta in tutta Europa, a seguito della crisi mediorientale, come gruppoabbiamo ripresentato un disegno di legge per stabilire delle modalità operative e ...

Così in una nota i senatori Massimiliano Romeo, capogruppo dellae Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. "Obiettivo dellaè implementare le misure di ..."Visto l'innalzamento del livello di allerta in tutta Europa, a seguito della crisi mediorientale, come gruppo Lega abbiamo ripresentato un disegno di legge per stabilire delle modalità operative e co ...Nuovo anche il design dei cerchi in lega dedicati fino a 19” che rivedono colorazioni e versioni, come per l’esemplare in prova che sfoggia un nuovo modello verniciato nero lucido dedicato alla ...